King Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w King wynosi od $36,686 całkowitej rekompensaty rocznie dla Rekruter na dolnym końcu do $288,878 dla Sprzedaż na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników King. Ostatnia aktualizacja: 11/22/2025

Inżynier Oprogramowania
Median $122K

Inżynier Oprogramowania Gier Wideo

Marketing
Median $129K
Analityk Biznesowy
$280K

Rozwój Korporacyjny
$107K
Analityk Danych
$131K
Menedżer Produktu
$216K
Menedżer Projektu
$132K
Rekruter
$36.7K
Sprzedaż
$289K
Menedżer Inżynierii Oprogramowania
$99.3K
Redaktor Techniczny
$76.8K
Nie ma Twojego stanowiska?

Przeszukaj wszystkie wynagrodzenia na naszej stronie wynagrodzeń lub dodaj swoje wynagrodzenie aby pomóc odblokować stronę.


Najczęściej zadawane pytania

Najwyżej płatnym stanowiskiem w King jest Sprzedaż at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $288,878. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w King wynosi $129,249.

