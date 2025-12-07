Katalog firm
Kepler
Pracujesz tutaj? Zarejestruj swoją firmę
    Levels FYI Logo
  • Pensje
  • Analityk Danych

  • Wszystkie pensje Analityk Danych

Kepler Analityk Danych Pensje

Średnia całkowita rekompensata Analityk Danych in United Kingdom w Kepler wynosi od £49.3K do £68.6K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Kepler. Ostatnia aktualizacja: 12/7/2025

Średnie Całkowite Wynagrodzenie

$70.9K - $83.6K
United Kingdom
Typowy Przedział
Możliwy Przedział
$66.2K$70.9K$83.6K$92.2K
Typowy Przedział
Możliwy Przedział

Potrzebujemy tylko 3 więcej Analityk Danych zgłoszeń w Kepler aby odblokować!

Zaproś znajomych i społeczność, aby dodali wynagrodzenia anonimowo w mniej niż 60 sekund. Więcej danych oznacza lepsze informacje dla osób poszukujących pracy jak Ty i naszej społeczności!

💰 Zobacz wszystkie Wynagrodzenia

💪 Dodaj dane Twoje wynagrodzenie


Współtwórz
Jakie są poziomy kariery w Kepler?

Otrzymuj Zweryfikowane Wynagrodzenia w swojej skrzynce

Zapisz się na zweryfikowane Analityk Danych oferty.Otrzymasz szczegółowy podział wynagrodzenia na adres email. Dowiedz się więcej

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA oraz Politykę Prywatności i Warunki Świadczenia Usług Google.

Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Analityk Danych w Kepler in United Kingdom wynosi rocznie £68,614. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Kepler dla stanowiska Analityk Danych in United Kingdom wynosi £49,262.

Wyróżnione oferty pracy

    Nie znaleziono wyróżnionych ofert pracy dla Kepler

Powiązane firmy

  • Rightpoint
  • Verys
  • Avanade
  • Hawke Media
  • InvestCloud
  • Zobacz wszystkie firmy ➜

Inne zasoby

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/kepler/salaries/data-scientist.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.