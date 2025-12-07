Katalog firm
Kepler Communications
Kepler Communications Inżynier Oprogramowania Pensje

Średnia całkowita rekompensata Inżynier Oprogramowania in Canada w Kepler Communications wynosi od CA$150K do CA$213K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Kepler Communications. Ostatnia aktualizacja: 12/7/2025

Średnie Całkowite Wynagrodzenie

$124K - $147K
Canada
Typowy Przedział
Możliwy Przedział
$109K$124K$147K$155K
Typowy Przedział
Możliwy Przedział

Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Inżynier Oprogramowania w Kepler Communications in Canada wynosi rocznie CA$213,027. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Kepler Communications dla stanowiska Inżynier Oprogramowania in Canada wynosi CA$150,045.

