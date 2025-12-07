Katalog firm
Kent
    Levels FYI Logo
  • Pensje
  • Inżynier Mechanik

  • Wszystkie pensje Inżynier Mechanik

Kent Inżynier Mechanik Pensje

Średnia całkowita rekompensata Inżynier Mechanik in United Kingdom w Kent wynosi od £31.2K do £44.5K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Kent. Ostatnia aktualizacja: 12/7/2025

Średnie Całkowite Wynagrodzenie

$48.1K - $56.3K
United Kingdom
Typowy Przedział
Możliwy Przedział
$42K$48.1K$56.3K$59.9K
Typowy Przedział
Możliwy Przedział

Współtwórz
Jakie są poziomy kariery w Kent?

Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Inżynier Mechanik w Kent in United Kingdom wynosi rocznie £44,534. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Kent dla stanowiska Inżynier Mechanik in United Kingdom wynosi £31,212.

Inne zasoby

