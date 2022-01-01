Katalog firm
KenSci
Pracujesz tutaj? Zarejestruj swoją firmę

KenSci Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w KenSci wynosi od $114,660 całkowitej rekompensaty rocznie dla Menedżer Produktu na dolnym końcu do $155,775 dla Inżynier Oprogramowania na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników KenSci. Ostatnia aktualizacja: 10/18/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Menedżer Produktu
$115K
Inżynier Oprogramowania
$156K
Menedżer Inżynierii Oprogramowania
$119K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

62 25
62 25
Nie ma Twojego stanowiska?

Przeszukaj wszystkie wynagrodzenia na naszej stronie wynagrodzeń lub dodaj swoje wynagrodzenie aby pomóc odblokować stronę.


Najczęściej zadawane pytania

Najwyżej płatnym stanowiskiem w KenSci jest Inżynier Oprogramowania at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $155,775. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w KenSci wynosi $119,400.

Wyróżnione oferty pracy

    Nie znaleziono wyróżnionych ofert pracy dla KenSci

Powiązane firmy

  • Pluralsight
  • Circadence
  • Kareo
  • Pantheon
  • DrChrono
  • Zobacz wszystkie firmy ➜

Inne zasoby