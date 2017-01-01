Katalog firm
Kelvion
Najważniejsze spostrzeżenia
    Kelvion is a global leader in manufacturing industrial heat exchangers, offering tailored solutions across various industries. The company emphasizes efficiency and sustainability in its products.

    1920
    2,000
    $500M-$1B
