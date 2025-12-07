Katalog firm
Keltron
Keltron Inżynier Oprogramowania Pensje

Średnia całkowita rekompensata Inżynier Oprogramowania in United States w Keltron wynosi od $42.5K do $58K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Keltron. Ostatnia aktualizacja: 12/7/2025

Średnie Całkowite Wynagrodzenie

$45.5K - $55K
United States
Typowy Przedział
Możliwy Przedział
$42.5K$45.5K$55K$58K
Typowy Przedział
Możliwy Przedział

Jakie są poziomy kariery w Keltron?

Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Inżynier Oprogramowania w Keltron in United States wynosi rocznie $58,000. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Keltron dla stanowiska Inżynier Oprogramowania in United States wynosi $42,500.

