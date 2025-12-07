Katalog firm
Kelso & Company
Pracujesz tutaj? Zarejestruj swoją firmę
    Levels FYI Logo
  • Pensje
  • Inżynier Oprogramowania

  • Wszystkie pensje Inżynier Oprogramowania

Kelso & Company Inżynier Oprogramowania Pensje

Średnia całkowita rekompensata Inżynier Oprogramowania in India w Kelso & Company wynosi od ₹1.2M do ₹1.68M year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Kelso & Company. Ostatnia aktualizacja: 12/7/2025

Średnie Całkowite Wynagrodzenie

$14.8K - $17.2K
India
Typowy Przedział
Możliwy Przedział
$13.7K$14.8K$17.2K$19.2K
Typowy Przedział
Możliwy Przedział

Potrzebujemy tylko 3 więcej Inżynier Oprogramowania zgłoszeń w Kelso & Company aby odblokować!

Zaproś znajomych i społeczność, aby dodali wynagrodzenia anonimowo w mniej niż 60 sekund. Więcej danych oznacza lepsze informacje dla osób poszukujących pracy jak Ty i naszej społeczności!

💰 Zobacz wszystkie Wynagrodzenia

💪 Dodaj dane Twoje wynagrodzenie


Współtwórz
Jakie są poziomy kariery w Kelso & Company?

Otrzymuj Zweryfikowane Wynagrodzenia w swojej skrzynce

Zapisz się na zweryfikowane Inżynier Oprogramowania oferty.Otrzymasz szczegółowy podział wynagrodzenia na adres email. Dowiedz się więcej

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA oraz Politykę Prywatności i Warunki Świadczenia Usług Google.

Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Inżynier Oprogramowania w Kelso & Company in India wynosi rocznie ₹1,683,069. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Kelso & Company dla stanowiska Inżynier Oprogramowania in India wynosi ₹1,202,192.

Wyróżnione oferty pracy

    Nie znaleziono wyróżnionych ofert pracy dla Kelso & Company

Powiązane firmy

  • Spotify
  • Apple
  • SoFi
  • DoorDash
  • Stripe
  • Zobacz wszystkie firmy ➜

Inne zasoby

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/kelso-and-company/salaries/software-engineer.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.