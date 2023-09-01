Katalog firm
KCI Technologies
KCI Technologies Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w KCI Technologies wynosi od $56,441 całkowitej rekompensaty rocznie dla Inżynier Budownictwa na dolnym końcu do $97,594 dla Menedżer Projektu na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników KCI Technologies. Ostatnia aktualizacja: 9/15/2025

$160K

Inżynier Budownictwa
$56.4K
Inżynier Mechanik
$69.7K
Inżynier MEP
$83.6K

Menedżer Projektu
$97.6K
Najczęściej zadawane pytania

Najwyżej płatnym stanowiskiem w KCI Technologies jest Menedżer Projektu at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $97,594. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w KCI Technologies wynosi $76,615.

