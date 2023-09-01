Katalog firm
KBTG Wynagrodzenia

Zakres wynagrodzeń KBTG waha się od $10,841 w całkowitym wynagrodzeniu rocznie dla Badacz UX na dolnym końcu do $44,087 dla Marketing na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników firmy KBTG. Ostatnia aktualizacja: 8/19/2025

$160K

Inżynier oprogramowania
Median $22.1K

Inżynier oprogramowania full-stack

Naukowiec danych
Median $17.4K
Analityk biznesowy
$24.9K

Marketing
$44.1K
Menedżer produktu
$30.1K
Analityk cyberbezpieczeństwa
$32.7K
Badacz UX
$10.8K
FAQ

