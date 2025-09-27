Wynagrodzenie Inżynier Oprogramowania in Poland w Kaseya wynosi od PLN 255K year dla Software Engineer 2 do PLN 291K year dla Senior Software Engineer. Medianna pakietu rekompensaty in Poland year wynosi w sumie PLN 265K. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Kaseya. Ostatnia aktualizacja: 9/27/2025
Nazwa poziomu
Łącznie
Podstawa
Akcje
Premia
Software Engineer 1
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
Software Engineer 2
PLN 255K
PLN 255K
PLN 0
PLN 0
Senior Software Engineer
PLN 291K
PLN 290K
PLN 0
PLN 1.5K
Staff Software Engineer 1
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
Firma
Nazwa poziomu
Lata doświadczenia
Całkowite wynagrodzenie
|Nie znaleziono wynagrodzeń
