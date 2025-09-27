Katalog firm
Kaseya
Kaseya Inżynier Oprogramowania Pensje

Wynagrodzenie Inżynier Oprogramowania in Poland w Kaseya wynosi od PLN 255K year dla Software Engineer 2 do PLN 291K year dla Senior Software Engineer. Medianna pakietu rekompensaty in Poland year wynosi w sumie PLN 265K. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Kaseya. Ostatnia aktualizacja: 9/27/2025

Średnie Wynagrodzenie wg Poziom
Nazwa poziomu
Łącznie
Podstawa
Akcje
Premia
Software Engineer 1
(Poziom początkujący)
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
Software Engineer 2
PLN 255K
PLN 255K
PLN 0
PLN 0
Senior Software Engineer
PLN 291K
PLN 290K
PLN 0
PLN 1.5K
Staff Software Engineer 1
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
PLN 603K

Najnowsze zgłoszenia pensji
Firma

Lokalizacja | Data

Nazwa poziomu

Tag

Lata doświadczenia

Łącznie / W firmie

Całkowite wynagrodzenie

Podstawa | Akcje (rok) | Premia
Wynagrodzenia stażowe

Jakie są poziomy kariery w Kaseya?

Uwzględnione Stanowiska

Inżynier Oprogramowania Full-Stack

Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Inżynier Oprogramowania w Kaseya in Poland wynosi rocznie PLN 327,642. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Kaseya dla stanowiska Inżynier Oprogramowania in Poland wynosi PLN 274,918.

Inne zasoby