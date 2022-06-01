Katalog firm
KAR Global
KAR Global Wynagrodzenia

Zakres wynagrodzeń KAR Global waha się od $73,365 w całkowitym wynagrodzeniu rocznie dla Specjalista IT na dolnym końcu do $225,120 dla Kierownik inżynierii oprogramowania na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników firmy KAR Global. Ostatnia aktualizacja: 8/23/2025

$160K

Inżynier oprogramowania
Median $115K
Menedżer produktu
Median $96.4K
Naukowiec danych
$101K

Specjalista IT
$73.4K
Projektant produktu
$116K
Kierownik inżynierii oprogramowania
$225K
Kierownik programu technicznego
$141K
FAQ

Najlepiej opłacana rola zgłoszona w KAR Global to Kierownik inżynierii oprogramowania at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem w wysokości $225,120. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz wszelkie potencjalne wynagrodzenie w akcjach i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia zgłoszonego w KAR Global wynosi $115,000.

