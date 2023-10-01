Katalog firm
Kaizengaming Wynagrodzenia

Zakres wynagrodzeń Kaizengaming waha się od $16,841 w całkowitym wynagrodzeniu rocznie dla Projektant produktu na dolnym końcu do $66,984 dla Kierownik inżynierii oprogramowania na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników firmy Kaizengaming. Ostatnia aktualizacja: 8/19/2025

Inżynier oprogramowania
Median $59.9K

Inżynier oprogramowania frontend

Projektant produktu
$16.8K
Analityk cyberbezpieczeństwa
$18.8K

Kierownik inżynierii oprogramowania
$67K
FAQ

Najlepiej opłacana rola zgłoszona w Kaizengaming to Kierownik inżynierii oprogramowania at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem w wysokości $66,984. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz wszelkie potencjalne wynagrodzenie w akcjach i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia zgłoszonego w Kaizengaming wynosi $39,343.

