JW Player Wynagrodzenia

Zakres wynagrodzeń JW Player waha się od $78,712 w całkowitym wynagrodzeniu rocznie dla Inżynier oprogramowania na dolnym końcu do $321,600 dla Rozwój biznesu na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników firmy JW Player. Ostatnia aktualizacja: 8/16/2025

$160K

Rozwój biznesu
$322K
Naukowiec danych
$86K
Marketing
$84.6K

Projektant produktu
$128K
Menedżer produktu
$164K
Rekruter
$104K
Sprzedaż
$271K
Inżynier oprogramowania
$78.7K
Kierownik inżynierii oprogramowania
$204K
FAQ

Najlepiej opłacana rola zgłoszona w JW Player to Rozwój biznesu at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem w wysokości $321,600. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz wszelkie potencjalne wynagrodzenie w akcjach i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia zgłoszonego w JW Player wynosi $128,380.

