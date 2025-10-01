Katalog firm
Justworks
    Levels FYI Logo
  • Pensje
  • Menedżer Produktu

  • Wszystkie pensje Menedżer Produktu

  • New York City Area

Justworks Menedżer Produktu Pensje w New York City Area

Mediana pakietu rekompensaty Menedżer Produktu in New York City Area w Justworks wynosi $200K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Justworks. Ostatnia aktualizacja: 10/1/2025

Mediana Pakietu
company icon
Justworks
Product Manager
New York, NY
Łącznie rocznie
$200K
Poziom
Senior Products Manager
Podstawa
$185K
Stock (/yr)
$15K
Premia
$0
Lata w firmie
1 Rok
Lata doświadczenia
7 Lata
Jakie są poziomy kariery w Justworks?

$160K

Najnowsze zgłoszenia pensji
Firma

Lokalizacja | Data

Nazwa poziomu

Tag

Lata doświadczenia

Łącznie / W firmie

Całkowite wynagrodzenie

Podstawa | Akcje (rok) | Premia
Nie znaleziono wynagrodzeń
Wynagrodzenia stażowe

Harmonogram Uprawnień

5%

ROK 1

15%

ROK 2

40%

ROK 3

40%

ROK 4

Typ Akcji
Options

W Justworks, Options podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 5% uprawnia w 1st-ROK (5.00% rocznie)

  • 15% uprawnia w 2nd-ROK (1.25% miesięcznie)

  • 40% uprawnia w 3rd-ROK (3.33% miesięcznie)

  • 40% uprawnia w 4th-ROK (3.33% miesięcznie)

Justworks has two alternative backloaded vesting schedules.

10%

ROK 1

30%

ROK 2

30%

ROK 3

30%

ROK 4

Typ Akcji
Options

W Justworks, Options podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 10% uprawnia w 1st-ROK (10.00% rocznie)

  • 30% uprawnia w 2nd-ROK (2.50% miesięcznie)

  • 30% uprawnia w 3rd-ROK (2.50% miesięcznie)

  • 30% uprawnia w 4th-ROK (2.50% miesięcznie)

Justworks has two alternative backloaded vesting schedules.



Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Menedżer Produktu w Justworks in New York City Area wynosi rocznie $250,000. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Justworks dla stanowiska Menedżer Produktu in New York City Area wynosi $160,000.

Inne zasoby