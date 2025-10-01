Mediana pakietu rekompensaty Menedżer Produktu in New York City Area w Justworks wynosi $200K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Justworks. Ostatnia aktualizacja: 10/1/2025
Firma
Nazwa poziomu
Lata doświadczenia
Całkowite wynagrodzenie
5%
ROK 1
15%
ROK 2
40%
ROK 3
40%
ROK 4
W Justworks, Options podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:
5% uprawnia w 1st-ROK (5.00% rocznie)
15% uprawnia w 2nd-ROK (1.25% miesięcznie)
40% uprawnia w 3rd-ROK (3.33% miesięcznie)
40% uprawnia w 4th-ROK (3.33% miesięcznie)
10%
ROK 1
30%
ROK 2
30%
ROK 3
30%
ROK 4
W Justworks, Options podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:
10% uprawnia w 1st-ROK (10.00% rocznie)
30% uprawnia w 2nd-ROK (2.50% miesięcznie)
30% uprawnia w 3rd-ROK (2.50% miesięcznie)
30% uprawnia w 4th-ROK (2.50% miesięcznie)
