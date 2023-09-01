Katalog firm
Jumia
Pracujesz tutaj? Zarejestruj swoją firmę

Jumia Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w Jumia wynosi od $11,940 całkowitej rekompensaty rocznie dla Menedżer Projektu na dolnym końcu do $33,232 dla Menedżer Produktu na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników Jumia. Ostatnia aktualizacja: 9/7/2025

$160K

Zarabiaj Uczciwie, Nie Daj Się Wykorzystać

Wynegocjowaliśmy tysiące ofert i regularnie osiągamy podwyżki o ponad 30 tys. $ (czasem ponad 300 tys. $). Wynegocjuj swoją pensję lub swoje CV do przeglądu przez prawdziwych ekspertów - rekruterów, którzy robią to codziennie.

Inżynier Oprogramowania
Median $23.5K
Menedżer Produktu
$33.2K
Menedżer Projektu
$11.9K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

64 10
64 10
Nie ma Twojego stanowiska?

Przeszukaj wszystkie wynagrodzenia na naszej stronie wynagrodzeń lub dodaj swoje wynagrodzenie aby pomóc odblokować stronę.


Najczęściej zadawane pytania

Jumia最高薪職位是Menedżer Produktu at the Common Range Average level，年度總薪酬為$33,232。這包括基本薪資以及任何潛在的股票薪酬和獎金。
Jumia年度總薪酬中位數為$23,546。

Wyróżnione oferty pracy

    Nie znaleziono wyróżnionych ofert pracy dla Jumia

Powiązane firmy

  • Facebook
  • Roblox
  • LinkedIn
  • Databricks
  • Flipkart
  • Zobacz wszystkie firmy ➜

Inne zasoby