Jumbo Interactive
Jumbo Interactive Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w Jumbo Interactive wynosi od $70,794 całkowitej rekompensaty rocznie dla Inżynier Oprogramowania na dolnym końcu do $96,938 dla Menedżer Inżynierii Oprogramowania na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników Jumbo Interactive. Ostatnia aktualizacja: 9/7/2025

$160K

Analityk Biznesowy
$78.3K
Menedżer Produktu
$90.9K
Inżynier Oprogramowania
$70.8K

Menedżer Inżynierii Oprogramowania
$96.9K
Najczęściej zadawane pytania

Najwyżej płatnym stanowiskiem w Jumbo Interactive jest Menedżer Inżynierii Oprogramowania at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $96,938. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Jumbo Interactive wynosi $84,621.

