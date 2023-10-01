Katalog firm
Julius Baer
Julius Baer Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w Julius Baer wynosi od $45,074 całkowitej rekompensaty rocznie dla Bankier Inwestycyjny na dolnym końcu do $213,714 dla Menedżer Inżynierii Oprogramowania na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników Julius Baer. Ostatnia aktualizacja: 9/6/2025

$160K

Inżynier Oprogramowania
Median $162K

Inżynier Oprogramowania Full-Stack

Analityk Danych
$47.7K
Technolog Informacyjny (IT)
$175K

Bankier Inwestycyjny
$45.1K
Menedżer Projektu
$167K
Menedżer Inżynierii Oprogramowania
$214K
Najczęściej zadawane pytania

Najlepšie platenú pozíciu v Julius Baer predstavuje Menedżer Inżynierii Oprogramowania at the Common Range Average level s ročnou celkovou odmenou $213,714. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Julius Baer je $164,568.

