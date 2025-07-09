Katalog firm
JSW
JSW Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w JSW wynosi od $9,738 całkowitej rekompensaty rocznie dla Asystent Administracyjny na dolnym końcu do $99,500 dla Inżynier Oprogramowania na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników JSW. Ostatnia aktualizacja: 9/6/2025

$160K

Asystent Administracyjny
$9.7K
Inżynier Oprogramowania
$99.5K
Menedżer Inżynierii Oprogramowania
$93.4K

Najczęściej zadawane pytania

Najwyżej płatnym stanowiskiem w JSW jest Inżynier Oprogramowania at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $99,500. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w JSW wynosi $93,419.

