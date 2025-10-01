Wynagrodzenie Inżynier Oprogramowania in New York City Area w Johnson & Johnson wynosi od $81.6K year dla 23 do $116K year dla 24. Medianna pakietu rekompensaty in New York City Area year wynosi w sumie $95K. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Johnson & Johnson. Ostatnia aktualizacja: 10/1/2025
Nazwa poziomu
Łącznie
Podstawa
Akcje
Premia
23
$81.6K
$78.3K
$2.5K
$810
24
$116K
$108K
$0
$7.7K
25
$ --
$ --
$ --
$ --
26
$ --
$ --
$ --
$ --
Firma
Nazwa poziomu
Lata doświadczenia
Całkowite wynagrodzenie
|Nie znaleziono wynagrodzeń
