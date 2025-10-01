Katalog firm
Johnson & Johnson
  • India

Johnson & Johnson Inżynier Oprogramowania Pensje w India

Mediana pakietu rekompensaty Inżynier Oprogramowania in India w Johnson & Johnson wynosi ₹1.76M year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Johnson & Johnson. Ostatnia aktualizacja: 10/1/2025

Mediana Pakietu
company icon
Johnson & Johnson
Data Engineer
Bengaluru, KA, India
Łącznie rocznie
₹1.76M
Poziom
23
Podstawa
₹1.76M
Stock (/yr)
₹0
Premia
₹0
Lata w firmie
2 Lata
Lata doświadczenia
3 Lata
Jakie są poziomy kariery w Johnson & Johnson?

₹13.95M

Najnowsze zgłoszenia pensji
Inżynier Oprogramowania Full-Stack

Inżynier Systemów

Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Inżynier Oprogramowania w Johnson & Johnson in India wynosi rocznie ₹4,044,086. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Johnson & Johnson dla stanowiska Inżynier Oprogramowania in India wynosi ₹1,763,539.

