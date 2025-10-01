Katalog firm
Johnson & Johnson
Johnson & Johnson Analityk Danych Pensje w New York City Area

Wynagrodzenie Analityk Danych in New York City Area w Johnson & Johnson wynosi od $92.4K year dla 23 do $232K year dla 30. Medianna pakietu rekompensaty in New York City Area year wynosi w sumie $220K. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Johnson & Johnson. Ostatnia aktualizacja: 10/1/2025

Średnie Wynagrodzenie wg Poziom
Nazwa poziomu
Łącznie
Podstawa
Akcje
Premia
23
Data Scientist
$92.4K
$92.4K
$0
$0
24
Senior Data Scientist
$182K
$159K
$10K
$12.3K
25
Lead Data Scientist
$236K
$174K
$30K
$32.5K
26
Staff Data Scientist
$ --
$ --
$ --
$ --
Najnowsze zgłoszenia pensji
Firma

Lokalizacja | Data

Nazwa poziomu

Tag

Lata doświadczenia

Łącznie / W firmie

Całkowite wynagrodzenie

Podstawa | Akcje (rok) | Premia
Uwzględnione Stanowiska

Biostatistician

Health Informatics

Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Analityk Danych w Johnson & Johnson in New York City Area wynosi rocznie $270,000. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Johnson & Johnson dla stanowiska Analityk Danych in New York City Area wynosi $220,000.

