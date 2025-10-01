Wynagrodzenie Analityk Danych in New York City Area w Johnson & Johnson wynosi od $92.4K year dla 23 do $232K year dla 30. Medianna pakietu rekompensaty in New York City Area year wynosi w sumie $220K. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Johnson & Johnson. Ostatnia aktualizacja: 10/1/2025
Nazwa poziomu
Łącznie
Podstawa
Akcje
Premia
23
$92.4K
$92.4K
$0
$0
24
$182K
$159K
$10K
$12.3K
25
$236K
$174K
$30K
$32.5K
26
$ --
$ --
$ --
$ --
Firma
Nazwa poziomu
Lata doświadczenia
Całkowite wynagrodzenie
|Nie znaleziono wynagrodzeń
