Jockey International Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w Jockey International wynosi od $54,725 całkowitej rekompensaty rocznie dla Inżynier Oprogramowania na dolnym końcu do $59,496 dla Analityk Danych na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników Jockey International. Ostatnia aktualizacja: 11/26/2025

Analityk Danych
$59.5K
Inżynier Oprogramowania
$54.7K
Najczęściej zadawane pytania

Najwyżej płatnym stanowiskiem w Jockey International jest Analityk Danych at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $59,496. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Jockey International wynosi $57,111.

