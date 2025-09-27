Katalog firm
Jane Technologies
Pracujesz tutaj? Zarejestruj swoją firmę
    Levels FYI Logo
  • Pensje
  • Menedżer Inżynierii Oprogramowania

  • Wszystkie pensje Menedżer Inżynierii Oprogramowania

Jane Technologies Menedżer Inżynierii Oprogramowania Pensje

Średnia całkowita rekompensata Menedżer Inżynierii Oprogramowania in Canada w Jane Technologies wynosi od CA$198K do CA$281K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Jane Technologies. Ostatnia aktualizacja: 9/27/2025

Średnie Całkowite Wynagrodzenie

CA$225K - CA$266K
Canada
Typowy Przedział
Możliwy Przedział
CA$198KCA$225KCA$266KCA$281K
Typowy Przedział
Możliwy Przedział

Potrzebujemy tylko 3 więcej Menedżer Inżynierii Oprogramowania zgłoszeń w Jane Technologies aby odblokować!

Zaproś znajomych i społeczność, aby dodali wynagrodzenia anonimowo w mniej niż 60 sekund. Więcej danych oznacza lepsze informacje dla osób poszukujących pracy jak Ty i naszej społeczności!

💰 Zobacz wszystkie Wynagrodzenia

💪 Dodaj dane Twoje wynagrodzenie

CA$226K

Zarabiaj Uczciwie, Nie Daj Się Wykorzystać

Wynegocjowaliśmy tysiące ofert i regularnie osiągamy podwyżki o ponad 30 tys. $ (czasem ponad 300 tys. $). Wynegocjuj swoją pensję lub swoje CV do przeglądu przez prawdziwych ekspertów - rekruterów, którzy robią to codziennie.


Współtwórz
Jakie są poziomy kariery w Jane Technologies?

Otrzymuj Zweryfikowane Wynagrodzenia w swojej skrzynce

Zapisz się na zweryfikowane Menedżer Inżynierii Oprogramowania oferty.Otrzymasz szczegółowy podział wynagrodzenia na adres email. Dowiedz się więcej

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA oraz Politykę Prywatności i Warunki Świadczenia Usług Google.

Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Menedżer Inżynierii Oprogramowania w Jane Technologies in Canada wynosi rocznie CA$280,833. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Jane Technologies dla stanowiska Menedżer Inżynierii Oprogramowania in Canada wynosi CA$197,804.

Wyróżnione oferty pracy

    Nie znaleziono wyróżnionych ofert pracy dla Jane Technologies

Powiązane firmy

  • Flipkart
  • Google
  • Uber
  • Dropbox
  • Stripe
  • Zobacz wszystkie firmy ➜

Inne zasoby