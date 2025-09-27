Katalog firm
J&F Investimentos
J&F Investimentos Inżynier Oprogramowania Pensje

Średnia całkowita rekompensata Inżynier Oprogramowania in United States w J&F Investimentos wynosi od $72.9K do $106K year.

Średnie Całkowite Wynagrodzenie

$83.7K - $95.4K
United States
Typowy Przedział
Możliwy Przedział
$72.9K$83.7K$95.4K$106K
Typowy Przedział
Możliwy Przedział

$160K

Jakie są poziomy kariery w J&F Investimentos?

Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Inżynier Oprogramowania w J&F Investimentos in United States wynosi rocznie $106,200. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w J&F Investimentos dla stanowiska Inżynier Oprogramowania in United States wynosi $72,900.

