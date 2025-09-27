Katalog firm
jambit
jambit Inżynier Oprogramowania Pensje

Mediana pakietu rekompensaty Inżynier Oprogramowania in Germany w jambit wynosi €76.4K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w jambit. Ostatnia aktualizacja: 9/27/2025

Mediana Pakietu
company icon
jambit
Software Engineer
Munich, BY, Germany
Łącznie rocznie
€76.4K
Poziom
-
Podstawa
€76.4K
Stock (/yr)
€0
Premia
€0
Lata w firmie
5 Lata
Lata doświadczenia
7 Lata
Jakie są poziomy kariery w jambit?

€160K

Najnowsze zgłoszenia pensji
Wynagrodzenia stażowe

Współtwórz

Najczęściej zadawane pytania

El paquete salarial más alto reportado para un Inżynier Oprogramowania en jambit in Germany tiene una compensación total anual de €87,322. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en jambit para el puesto de Inżynier Oprogramowania in Germany es €76,361.

