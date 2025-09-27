Średnia całkowita rekompensata Menedżer Programu Technicznego in United Kingdom w Jaguar Land Rover wynosi od £62.8K do £89.2K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Jaguar Land Rover. Ostatnia aktualizacja: 9/27/2025
Średnie Całkowite Wynagrodzenie
