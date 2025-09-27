Katalog firm
Mediana pakietu rekompensaty Analityk Danych in United Kingdom w Jaguar Land Rover wynosi £54.9K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Jaguar Land Rover. Ostatnia aktualizacja: 9/27/2025

Mediana Pakietu
company icon
Jaguar Land Rover
Data Scientist
Coventry, EN, United Kingdom
Łącznie rocznie
£54.9K
Poziom
-
Podstawa
£54.9K
Stock (/yr)
£0
Premia
£0
Lata w firmie
0 Lata
Lata doświadczenia
5 Lata
Jakie są poziomy kariery w Jaguar Land Rover?

£122K

Najnowsze zgłoszenia pensji
Firma

Lokalizacja | Data

Nazwa poziomu

Tag

Lata doświadczenia

Łącznie / W firmie

Całkowite wynagrodzenie

Podstawa | Akcje (rok) | Premia
Nie znaleziono wynagrodzeń
Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Analityk Danych w Jaguar Land Rover in United Kingdom wynosi rocznie £67,041. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Jaguar Land Rover dla stanowiska Analityk Danych in United Kingdom wynosi £53,194.

Inne zasoby