Średnia całkowita rekompensata Księgowy in United States w Jacksonville Transportation Authority wynosi od $62.3K do $90.4K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Jacksonville Transportation Authority. Ostatnia aktualizacja: 10/31/2025
Średnie Całkowite Wynagrodzenie
Zaproś znajomych i społeczność, aby dodali wynagrodzenia anonimowo w mniej niż 60 sekund. Więcej danych oznacza lepsze informacje dla osób poszukujących pracy jak Ty i naszej społeczności!