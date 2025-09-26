Katalog firm
Jackson National Life Insurance Company
Jackson National Life Insurance Company Analityk Danych Pensje

Średnia całkowita rekompensata Analityk Danych in United States w Jackson National Life Insurance Company wynosi od $64K do $93.2K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Jackson National Life Insurance Company. Ostatnia aktualizacja: 9/26/2025

Średnie Całkowite Wynagrodzenie

$73.5K - $83.7K
United States
Typowy Przedział
Możliwy Przedział
$64K$73.5K$83.7K$93.2K
Typowy Przedział
Możliwy Przedział

$160K

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Analityk Danych w Jackson National Life Insurance Company in United States wynosi rocznie $93,220. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Jackson National Life Insurance Company dla stanowiska Analityk Danych in United States wynosi $63,990.

