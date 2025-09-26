Wynagrodzenie Inżynier Oprogramowania in Taiwan w Jabil wynosi od NT$1.25M year dla Software Engineer II do NT$1.63M year dla Senior Software Engineer. Medianna pakietu rekompensaty in Taiwan year wynosi w sumie NT$1.4M. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Jabil. Ostatnia aktualizacja: 9/26/2025
Nazwa poziomu
Łącznie
Podstawa
Akcje
Premia
Junior Software Engineer
NT$ --
NT$ --
NT$ --
NT$ --
Software Engineer I
NT$ --
NT$ --
NT$ --
NT$ --
Software Engineer II
NT$1.25M
NT$1.21M
NT$0
NT$42.8K
Software Engineer III
NT$ --
NT$ --
NT$ --
NT$ --
Firma
Nazwa poziomu
Lata doświadczenia
Całkowite wynagrodzenie
|Nie znaleziono wynagrodzeń
