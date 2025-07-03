Itau Wynagrodzenia

Katalog firm
Wynagrodzenie w Itau wynosi od $6,378 całkowitej rekompensacji rocznie dla Projektant Produktu na dolnym końcu do $80,277 dla Menedżer Analityki Danych na górnym końcu.

Inżynier Oprogramowania
Median $36.7K

Inżynier Oprogramowania Backend

Inżynier Oprogramowania Full-Stack

Inżynier Danych

Analityk Danych
Median $33.9K
Menedżer Inżynierii Oprogramowania
Median $56.5K

Menedżer Produktu
Median $36.4K
Analityk Danych
Median $16.6K
Architekt Rozwiązań
Median $50.5K
Analityk Biznesowy
$16.6K
Menedżer Analityki Danych
$80.3K
Analityk Finansowy
$54K
Zasoby Ludzkie
$17.7K
Marketing
$20.5K
Projektant Produktu
$6.4K
Menedżer Programu
$33.7K
Menedżer Projektu
$33.7K
Analityk Cyberbezpieczeństwa
$31.6K
Menedżer Programów Technicznych
$38.2K
Najczęściej zadawane pytania

Najwyżej płatnym stanowiskiem w Itau jest Menedżer Analityki Danych at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $80,277. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Itau wynosi $33,820.

