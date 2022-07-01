Issuu Wynagrodzenia

Katalog firm
Wynagrodzenie w Issuu wynosi od $45,768 całkowitej rekompensaty rocznie dla Inżynier Oprogramowania na dolnym końcu do $112,295 dla Menedżer Inżynierii Oprogramowania na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników Issuu. Ostatnia aktualizacja: 11/22/2025

Inżynier Oprogramowania
$45.8K
Menedżer Inżynierii Oprogramowania
$112K
Najczęściej zadawane pytania

Najwyżej płatnym stanowiskiem w Issuu jest Menedżer Inżynierii Oprogramowania at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $112,295. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Issuu wynosi $79,031.

Inne zasoby

