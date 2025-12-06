Katalog firm
Iris Business Services
Iris Business Services Menedżer Produktu Pensje

Średnia całkowita rekompensata Menedżer Produktu in India w Iris Business Services wynosi od ₹1.23M do ₹1.75M year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Iris Business Services. Ostatnia aktualizacja: 12/6/2025

Średnie Całkowite Wynagrodzenie

$15.9K - $18.9K
India
Typowy Przedział
Możliwy Przedział
$14K$15.9K$18.9K$19.9K
Typowy Przedział
Możliwy Przedział

Współtwórz
Jakie są poziomy kariery w Iris Business Services?

Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Menedżer Produktu w Iris Business Services in India wynosi rocznie ₹1,750,291. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Iris Business Services dla stanowiska Menedżer Produktu in India wynosi ₹1,232,814.

Inne zasoby

