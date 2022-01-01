Katalog firm
iRhythm
Pracujesz tu? Zgłoś swoją firmę

iRhythm Wynagrodzenia

Zakres wynagrodzeń iRhythm waha się od $124,375 w całkowitym wynagrodzeniu rocznie dla Operacje marketingowe na dolnym końcu do $357,700 dla Kierownik inżynierii oprogramowania na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników firmy iRhythm. Ostatnia aktualizacja: 8/19/2025

$160K

Zarób, nie daj się wykorzystać

Wynegocjowaliśmy tysiące ofert i regularnie osiągamy podwyżki o ponad 30 tys. USD (czasami ponad 300 tys. USD).Wynegocjuj swoje wynagrodzenie lub swój przegląd CV przez prawdziwych ekspertów – rekruterów, którzy robią to na co dzień.

Inżynier oprogramowania
Median $211K
Analityk biznesowy
$154K
Inżynier sprzętu
$179K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Operacje marketingowe
$124K
Menedżer produktu
$266K
Sprzedaż
$199K
Kierownik inżynierii oprogramowania
$358K
Badacz UX
$153K
Brakuje Twojego stanowiska?

Wyszukaj wszystkie wynagrodzenia na naszej stronie wynagrodzeń lub dodaj swoje wynagrodzenie aby pomóc odblokować stronę.


Harmonogram nabywania praw

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Rodzaj akcji
RSU

W firmie iRhythm, RSUs podlegają 4-letniemu harmonogramowi nabywania praw:

  • 25% nabywa się w 1st-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% nabywa się w 2nd-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% nabywa się w 3rd-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% nabywa się w 4th-ROK (25.00% rocznie)

Masz pytanie? Zapytaj społeczność.

Odwiedź społeczność Levels.fyi, aby wchodzić w interakcje z pracownikami różnych firm, otrzymywać porady kariery i więcej.

Odwiedź teraz!

FAQ

The highest paying role reported at iRhythm is Kierownik inżynierii oprogramowania at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $357,700. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at iRhythm is $188,876.

Polecane oferty pracy

    Nie znaleziono polecanych ofert pracy dla iRhythm

Powiązane firmy

  • ResMed
  • Sabre
  • Shift4
  • Varian Medical Systems
  • Visa
  • Zobacz wszystkie firmy ➜

Inne zasoby