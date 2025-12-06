Katalog firm
iQIYI
Pracujesz tutaj? Zarejestruj swoją firmę
    Levels FYI Logo
  • Pensje
  • Analityk Danych

  • Wszystkie pensje Analityk Danych

iQIYI Analityk Danych Pensje

Średnia całkowita rekompensata Analityk Danych in Taiwan w iQIYI wynosi od NT$756K do NT$1.04M year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w iQIYI. Ostatnia aktualizacja: 12/6/2025

Średnie Całkowite Wynagrodzenie

$26.8K - $31.8K
Taiwan
Typowy Przedział
Możliwy Przedział
$24.7K$26.8K$31.8K$33.8K
Typowy Przedział
Możliwy Przedział

Potrzebujemy tylko 3 więcej Analityk Danych zgłoszeń w iQIYI aby odblokować!

Zaproś znajomych i społeczność, aby dodali wynagrodzenia anonimowo w mniej niż 60 sekund. Więcej danych oznacza lepsze informacje dla osób poszukujących pracy jak Ty i naszej społeczności!

💰 Zobacz wszystkie Wynagrodzenia

💪 Dodaj dane Twoje wynagrodzenie


Współtwórz
Jakie są poziomy kariery w iQIYI?

Otrzymuj Zweryfikowane Wynagrodzenia w swojej skrzynce

Zapisz się na zweryfikowane Analityk Danych oferty.Otrzymasz szczegółowy podział wynagrodzenia na adres email. Dowiedz się więcej

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA oraz Politykę Prywatności i Warunki Świadczenia Usług Google.

Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Analityk Danych w iQIYI in Taiwan wynosi rocznie NT$1,035,161. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w iQIYI dla stanowiska Analityk Danych in Taiwan wynosi NT$756,117.

Wyróżnione oferty pracy

    Nie znaleziono wyróżnionych ofert pracy dla iQIYI

Powiązane firmy

  • Intuit
  • PayPal
  • Amazon
  • Roblox
  • Apple
  • Zobacz wszystkie firmy ➜

Inne zasoby

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/iqiyi/salaries/data-analyst.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.