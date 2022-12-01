Katalog firm
Investec
Pracujesz tu? Zgłoś swoją firmę

Investec Wynagrodzenia

Zakres wynagrodzeń Investec waha się od $21,164 w całkowitym wynagrodzeniu rocznie dla Bankier inwestycyjny na dolnym końcu do $158,746 dla Kierownik inżynierii oprogramowania na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników firmy Investec. Ostatnia aktualizacja: 8/13/2025

$160K

Zarób, nie daj się wykorzystać

Wynegocjowaliśmy tysiące ofert i regularnie osiągamy podwyżki o ponad 30 tys. USD (czasami ponad 300 tys. USD).Wynegocjuj swoje wynagrodzenie lub swój przegląd CV przez prawdziwych ekspertów – rekruterów, którzy robią to na co dzień.

Analityk danych
$72.4K
Naukowiec danych
$92.4K
Bankier inwestycyjny
$21.2K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Marketing
$125K
Projektant produktu
$65.2K
Kierownik projektu
$42.2K
Inżynier oprogramowania
$81K
Kierownik inżynierii oprogramowania
$159K
Architekt rozwiązań
$53.8K
Brakuje Twojego stanowiska?

Wyszukaj wszystkie wynagrodzenia na naszej stronie wynagrodzeń lub dodaj swoje wynagrodzenie aby pomóc odblokować stronę.


FAQ

أعلى دور مدفوع الأجر مُبلغ عنه في Investec هو Kierownik inżynierii oprogramowania at the Common Range Average level بمتوسط تعويض إجمالي سنوي قدره $158,746. يتضمن ذلك الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويض أسهم ومكافآت محتملة.
متوسط إجمالي التعويض السنوي المُبلغ عنه في Investec هو $72,417.

Polecane oferty pracy

    Nie znaleziono polecanych ofert pracy dla Investec

Powiązane firmy

  • Snap
  • Microsoft
  • PayPal
  • Amazon
  • Uber
  • Zobacz wszystkie firmy ➜

Inne zasoby