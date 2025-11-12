Intuit Inżynier Oprogramowania Full-Stack Pensje w Greater Toronto Area

Wynagrodzenie Inżynier Oprogramowania Full-Stack in Greater Toronto Area w Intuit wynosi od CA$113K year dla Software Engineer 1 do CA$280K year dla Staff Software Engineer. Medianna pakietu rekompensaty in Greater Toronto Area year wynosi w sumie CA$162K. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Intuit. Ostatnia aktualizacja: 11/12/2025

Najnowsze zgłoszenia pensji

Harmonogram Uprawnień Główny 25 % ROK 1 25 % ROK 2 25 % ROK 3 25 % ROK 4 Typ Akcji RSU W Intuit, RSUs podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień: 25 % uprawnia w 1st - ROK ( 25.00 % rocznie )

25 % uprawnia w 2nd - ROK ( 6.25 % kwartalnie )

25 % uprawnia w 3rd - ROK ( 6.25 % kwartalnie )

25 % uprawnia w 4th - ROK ( 6.25 % kwartalnie )

Jaki jest harmonogram uprawnień w Intuit ?

