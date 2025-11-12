Wynagrodzenie Inżynier Oprogramowania Frontend in Greater Bengaluru w Intuit wynosi od ₹5.11M year do ₹12.05M. Medianna pakietu rekompensaty in Greater Bengaluru year wynosi w sumie ₹7.55M. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Intuit. Ostatnia aktualizacja: 11/12/2025
Nazwa poziomu
Łącznie
Podstawa
Akcje ()
Premia
Software Engineer 1
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Software Engineer 2
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Senior Software Engineer
₹7.72M
₹4.48M
₹2.63M
₹614K
Staff Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Firma
Nazwa poziomu
Lata doświadczenia
Całkowite wynagrodzenie
|Nie znaleziono wynagrodzeń
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
W Intuit, RSUs podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:
25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)
25% uprawnia w 2nd-ROK (6.25% kwartalnie)
25% uprawnia w 3rd-ROK (6.25% kwartalnie)
25% uprawnia w 4th-ROK (6.25% kwartalnie)