Intuit
Intuit Inżynier Oprogramowania Frontend Pensje w Greater Bengaluru

Wynagrodzenie Inżynier Oprogramowania Frontend in Greater Bengaluru w Intuit wynosi od ₹5.11M year do ₹12.05M. Medianna pakietu rekompensaty in Greater Bengaluru year wynosi w sumie ₹7.55M. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Intuit. Ostatnia aktualizacja: 11/12/2025

Średnie Poziom
Nazwa poziomu
Łącznie
Podstawa
Akcje ()
Premia
Software Engineer 1
(Poziom początkujący)
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Software Engineer 2
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Senior Software Engineer
₹7.72M
₹4.48M
₹2.63M
₹614K
Staff Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Pokaż 4 Więcej poziomów
Najnowsze zgłoszenia pensji
Firma

Lokalizacja | Data

Nazwa poziomu

Tag

Lata doświadczenia

Łącznie / W firmie

Całkowite wynagrodzenie

Podstawa | Akcje (rok) | Premia
Harmonogram Uprawnień

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcji
RSU

W Intuit, RSUs podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 2nd-ROK (6.25% kwartalnie)

  • 25% uprawnia w 3rd-ROK (6.25% kwartalnie)

  • 25% uprawnia w 4th-ROK (6.25% kwartalnie)



Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Inżynier Oprogramowania Frontend w Intuit in Greater Bengaluru wynosi rocznie ₹12,047,489. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Intuit dla stanowiska Inżynier Oprogramowania Frontend in Greater Bengaluru wynosi ₹7,104,749.

Inne zasoby