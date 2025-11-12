Wynagrodzenie Inżynier Oprogramowania Backend in India w Intuit wynosi od ₹3.12M year dla Software Engineer 1 do ₹11.53M year dla Staff Software Engineer. Medianna pakietu rekompensaty in India year wynosi w sumie ₹5.73M. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Intuit. Ostatnia aktualizacja: 11/12/2025
Nazwa poziomu
Łącznie
Podstawa
Akcje ()
Premia
Software Engineer 1
₹3.12M
₹1.99M
₹962K
₹167K
Software Engineer 2
₹4.47M
₹3.1M
₹1.14M
₹225K
Senior Software Engineer
₹6.61M
₹4.37M
₹1.96M
₹287K
Staff Software Engineer
₹11.53M
₹6.2M
₹4.37M
₹958K
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
W Intuit, RSUs podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:
25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)
25% uprawnia w 2nd-ROK (6.25% kwartalnie)
25% uprawnia w 3rd-ROK (6.25% kwartalnie)
25% uprawnia w 4th-ROK (6.25% kwartalnie)