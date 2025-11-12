Wynagrodzenie Inżynier Oprogramowania Backend in Greater San Diego Area w Intuit wynosi od $125K year dla Software Engineer 1 do $329K year dla Staff Software Engineer. Medianna pakietu rekompensaty in Greater San Diego Area year wynosi w sumie $254K. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Intuit. Ostatnia aktualizacja: 11/12/2025
Nazwa poziomu
Łącznie
Podstawa
Akcje ()
Premia
Software Engineer 1
$125K
$108K
$12.5K
$5K
Software Engineer 2
$176K
$137K
$26.6K
$12.3K
Senior Software Engineer
$257K
$175K
$63.1K
$19.2K
Staff Software Engineer
$329K
$208K
$90.2K
$30.9K
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
W Intuit, RSUs podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:
25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)
25% uprawnia w 2nd-ROK (6.25% kwartalnie)
25% uprawnia w 3rd-ROK (6.25% kwartalnie)
25% uprawnia w 4th-ROK (6.25% kwartalnie)