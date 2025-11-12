Katalog firm
Intuit
Pracujesz tutaj? Zarejestruj swoją firmę
    Levels FYI Logo
  • Pensje
  • Projektant Produktu

  • Projektant UX

  • United States

Intuit Projektant UX Pensje w United States

Wynagrodzenie Projektant UX in United States w Intuit wynosi od $128K year dla Product Designer 1 do $384K year dla Principal Product Designer. Medianna pakietu rekompensaty in United States year wynosi w sumie $235K. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Intuit. Ostatnia aktualizacja: 11/12/2025

Średnie Poziom
Dodaj wynagrodzeniePorównaj poziomy
Nazwa poziomu
Łącznie
Podstawa
Akcje ()
Premia
Product Designer 1
$128K
$112K
$12.2K
$3.3K
Product Designer 2
$134K
$126K
$4K
$4.1K
Senior Product Designer
$264K
$172K
$74.4K
$18.1K
Staff Product Designer
$297K
$194K
$68K
$35.5K
Pokaż 2 Więcej poziomów
Dodaj wynagrodzeniePorównaj poziomy
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Najnowsze zgłoszenia pensji
DodajDodaj wynagrodzenieDodaj wynagrodzenie

Firma

Lokalizacja | Data

Nazwa poziomu

Tag

Lata doświadczenia

Łącznie / W firmie

Całkowite wynagrodzenie

Podstawa | Akcje (rok) | Premia
Nie znaleziono wynagrodzeń
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksportuj daneZobacz otwarte oferty

Harmonogram Uprawnień

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcji
RSU

W Intuit, RSUs podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 2nd-ROK (6.25% kwartalnie)

  • 25% uprawnia w 3rd-ROK (6.25% kwartalnie)

  • 25% uprawnia w 4th-ROK (6.25% kwartalnie)



Otrzymuj Zweryfikowane Wynagrodzenia w swojej skrzynce

Zapisz się na zweryfikowane Projektant Produktu oferty.Otrzymasz szczegółowy podział wynagrodzenia na adres email. Dowiedz się więcej

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA oraz Politykę Prywatności i Warunki Świadczenia Usług Google.

Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Projektant UX w Intuit in United States wynosi rocznie $414,000. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Intuit dla stanowiska Projektant UX in United States wynosi $247,250.

Wyróżnione oferty pracy

    Nie znaleziono wyróżnionych ofert pracy dla Intuit

Powiązane firmy

  • Google
  • Amazon
  • Apple
  • Microsoft
  • PayPal
  • Zobacz wszystkie firmy ➜

Inne zasoby