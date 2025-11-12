Katalog firm
Intuit
Intuit Projektant UX Pensje w Israel

Mediana pakietu rekompensaty Projektant UX in Israel w Intuit wynosi ₪620K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Intuit. Ostatnia aktualizacja: 11/12/2025

Mediana Pakietu
company icon
Intuit
Product Designer
hidden
Łącznie rocznie
₪620K
Poziom
Staff Product Designer
Podstawa
₪464K
Stock (/yr)
₪92K
Premia
₪64.4K
Lata w firmie
2 Lata
Lata doświadczenia
13 Lata
Jakie są poziomy kariery w Intuit?
Najnowsze zgłoszenia pensji
Harmonogram Uprawnień

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcji
RSU

W Intuit, RSUs podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 2nd-ROK (6.25% kwartalnie)

  • 25% uprawnia w 3rd-ROK (6.25% kwartalnie)

  • 25% uprawnia w 4th-ROK (6.25% kwartalnie)



Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Projektant UX w Intuit in Israel wynosi rocznie ₪765,793. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Intuit dla stanowiska Projektant UX in Israel wynosi ₪534,745.

Inne zasoby