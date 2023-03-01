Katalog firm
Intesa Sanpaolo
Intesa Sanpaolo Wynagrodzenia

Zakres wynagrodzeń Intesa Sanpaolo waha się od $15,558 w całkowitym wynagrodzeniu rocznie dla Analityk finansowy na dolnym końcu do $93,254 dla Architekt rozwiązań na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników firmy Intesa Sanpaolo. Ostatnia aktualizacja: 8/13/2025

Inżynier oprogramowania
Median $47.7K

Inżynier oprogramowania backend

Analityk finansowy
$15.6K
Zasoby ludzkie
$81.1K

Kierownik projektu
$85.7K
Analityk cyberbezpieczeństwa
$80.1K
Architekt rozwiązań
$93.3K
Specjalista ds. dokumentacji technicznej
$39.8K
FAQ

Najlepiej opłacana rola zgłoszona w Intesa Sanpaolo to Architekt rozwiązań at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem w wysokości $93,254. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz wszelkie potencjalne wynagrodzenie w akcjach i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia zgłoszonego w Intesa Sanpaolo wynosi $80,056.

