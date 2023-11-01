Katalog firm
International SOS
International SOS Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w International SOS wynosi od $70,614 całkowitej rekompensaty rocznie dla Analityk Danych na dolnym końcu do $150,000 dla Sprzedaż na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników International SOS. Ostatnia aktualizacja: 9/5/2025

$160K

Sprzedaż
Median $150K
Analityk Danych
$70.6K
Technolog Informacyjny (IT)
$94.1K

Menedżer Programu
$74.6K
Menedżer Projektu
$127K
Nie ma Twojego stanowiska?

Przeszukaj wszystkie wynagrodzenia na naszej stronie wynagrodzeń lub dodaj swoje wynagrodzenie aby pomóc odblokować stronę.


Najczęściej zadawane pytania

Najwyżej płatnym stanowiskiem w International SOS jest Sprzedaż z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $150,000. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w International SOS wynosi $94,063.

