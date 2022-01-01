Katalog firm
Interactive Brokers
Interactive Brokers Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w Interactive Brokers wynosi od $11,558 całkowitej rekompensaty rocznie dla Specjalista Technologii Informacyjnych (IT) na dolnym końcu do $400,000 dla Menedżer Inżynierii Oprogramowania na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników Interactive Brokers. Ostatnia aktualizacja: 11/25/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Inżynier Oprogramowania
L2 $160K
L3 $192K
L4 $205K
L5 $285K
L6 $352K

Inżynier Oprogramowania Backend

Inżynier Oprogramowania Full-Stack

Analityk Cyberbezpieczeństwa
Median $280K
Menedżer Inżynierii Oprogramowania
Median $400K

Operacje Biznesowe
$109K
Analityk Danych
$116K
Analityk Danych
$132K
Zasoby Ludzkie
$85.4K
Specjalista Technologii Informacyjnych (IT)
$11.6K
Prawny
$106K
Marketing
$106K
Projektant Produktu
$174K
Menedżer Produktu
$99.5K
Menedżer Projektu
$189K
Nie ma Twojego stanowiska?

Przeszukaj wszystkie wynagrodzenia na naszej stronie wynagrodzeń lub dodaj swoje wynagrodzenie aby pomóc odblokować stronę.


Harmonogram Uprawnień

10%

ROK 1

15%

ROK 2

15%

ROK 3

15%

ROK 4

15%

ROK 5

15%

ROK 6

15%

ROK 7

Typ Akcji
RSU

W Interactive Brokers, RSUs podlegają 7-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 10% uprawnia w 1st-ROK (10.00% rocznie)

  • 15% uprawnia w 2nd-ROK (15.00% rocznie)

  • 15% uprawnia w 3rd-ROK (15.00% rocznie)

  • 15% uprawnia w 4th-ROK (15.00% rocznie)

  • 15% uprawnia w 5th-ROK (15.00% rocznie)

  • 15% uprawnia w 6th-ROK (15.00% rocznie)

  • 15% uprawnia w 7th-ROK (15.00% rocznie)

Najczęściej zadawane pytania

Najwyżej płatnym stanowiskiem w Interactive Brokers jest Menedżer Inżynierii Oprogramowania z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $400,000. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Interactive Brokers wynosi $160,026.

Inne zasoby

