Interactive Brokers Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w Interactive Brokers wynosi od $11,558 całkowitej rekompensaty rocznie dla Specjalista Technologii Informacyjnych (IT) na dolnym końcu do $400,000 dla Menedżer Inżynierii Oprogramowania na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników Interactive Brokers. Ostatnia aktualizacja: 11/25/2025
Hybrid made me Depressed
Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...
10%
ROK 1
15%
ROK 2
15%
ROK 3
15%
ROK 4
15%
ROK 5
15%
ROK 6
15%
ROK 7
W Interactive Brokers, RSUs podlegają 7-letniemu harmonogramowi uprawnień:
10% uprawnia w 1st-ROK (10.00% rocznie)
15% uprawnia w 2nd-ROK (15.00% rocznie)
15% uprawnia w 3rd-ROK (15.00% rocznie)
15% uprawnia w 4th-ROK (15.00% rocznie)
15% uprawnia w 5th-ROK (15.00% rocznie)
15% uprawnia w 6th-ROK (15.00% rocznie)
15% uprawnia w 7th-ROK (15.00% rocznie)
