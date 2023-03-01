Katalog firm
Interac
Pracujesz tu? Zgłoś swoją firmę

Interac Wynagrodzenia

Zakres wynagrodzeń Interac waha się od $54,953 w całkowitym wynagrodzeniu rocznie dla Specjalista IT na dolnym końcu do $100,269 dla Analityk cyberbezpieczeństwa na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników firmy Interac. Ostatnia aktualizacja: 8/11/2025

$160K

Zarób, nie daj się wykorzystać

Wynegocjowaliśmy tysiące ofert i regularnie osiągamy podwyżki o ponad 30 tys. USD (czasami ponad 300 tys. USD).Wynegocjuj swoje wynagrodzenie lub swój przegląd CV przez prawdziwych ekspertów – rekruterów, którzy robią to na co dzień.

Inżynier oprogramowania
Median $87.1K
Menedżer produktu
Median $60K
Naukowiec danych
$65.4K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Specjalista IT
$55K
Kierownik programu
$81.1K
Analityk cyberbezpieczeństwa
$100K
Brakuje Twojego stanowiska?

Wyszukaj wszystkie wynagrodzenia na naszej stronie wynagrodzeń lub dodaj swoje wynagrodzenie aby pomóc odblokować stronę.


FAQ

Najlepiej opłacana rola zgłoszona w Interac to Analityk cyberbezpieczeństwa at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem w wysokości $100,269. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz wszelkie potencjalne wynagrodzenie w akcjach i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia zgłoszonego w Interac wynosi $73,280.

Polecane oferty pracy

    Nie znaleziono polecanych ofert pracy dla Interac

Powiązane firmy

  • Databricks
  • Square
  • Stripe
  • Facebook
  • Pinterest
  • Zobacz wszystkie firmy ➜

Inne zasoby