Katalog firm
IntelyCare
Pracujesz tu? Zgłoś swoją firmę

IntelyCare Wynagrodzenia

Zakres wynagrodzeń IntelyCare waha się od $100,500 w całkowitym wynagrodzeniu rocznie dla Naukowiec danych na dolnym końcu do $197,010 dla Kierownik nauki o danych na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników firmy IntelyCare. Ostatnia aktualizacja: 8/10/2025

$160K

Zarób, nie daj się wykorzystać

Wynegocjowaliśmy tysiące ofert i regularnie osiągamy podwyżki o ponad 30 tys. USD (czasami ponad 300 tys. USD).Wynegocjuj swoje wynagrodzenie lub swój przegląd CV przez prawdziwych ekspertów – rekruterów, którzy robią to na co dzień.

Inżynier oprogramowania
Median $148K
Kierownik nauki o danych
$197K
Naukowiec danych
$101K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Kierownik projektowania produktu
$182K
Menedżer produktu
$116K
Brakuje Twojego stanowiska?

Wyszukaj wszystkie wynagrodzenia na naszej stronie wynagrodzeń lub dodaj swoje wynagrodzenie aby pomóc odblokować stronę.


FAQ

Najlepiej opłacana rola zgłoszona w IntelyCare to Kierownik nauki o danych at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem w wysokości $197,010. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz wszelkie potencjalne wynagrodzenie w akcjach i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia zgłoszonego w IntelyCare wynosi $148,000.

Polecane oferty pracy

    Nie znaleziono polecanych ofert pracy dla IntelyCare

Powiązane firmy

  • Coinbase
  • Microsoft
  • Uber
  • Spotify
  • Lyft
  • Zobacz wszystkie firmy ➜

Inne zasoby