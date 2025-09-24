Katalog firm
Intelliswift Software
Pracujesz tutaj? Zarejestruj swoją firmę
    Levels FYI Logo
  • Pensje
  • Architekt Rozwiązań

  • Wszystkie pensje Architekt Rozwiązań

Intelliswift Software Architekt Rozwiązań Pensje

Średnia całkowita rekompensata Architekt Rozwiązań in United States w Intelliswift Software wynosi od $174K do $248K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Intelliswift Software. Ostatnia aktualizacja: 9/24/2025

Średnie Całkowite Wynagrodzenie

$197K - $225K
United States
Typowy Przedział
Możliwy Przedział
$174K$197K$225K$248K
Typowy Przedział
Możliwy Przedział

Potrzebujemy tylko 3 więcej Architekt Rozwiązań zgłoszeń w Intelliswift Software aby odblokować!

Zaproś znajomych i społeczność, aby dodali wynagrodzenia anonimowo w mniej niż 60 sekund. Więcej danych oznacza lepsze informacje dla osób poszukujących pracy jak Ty i naszej społeczności!

💰 Zobacz wszystkie Wynagrodzenia

💪 Dodaj dane Twoje wynagrodzenie

$160K

Zarabiaj Uczciwie, Nie Daj Się Wykorzystać

Wynegocjowaliśmy tysiące ofert i regularnie osiągamy podwyżki o ponad 30 tys. $ (czasem ponad 300 tys. $). Wynegocjuj swoją pensję lub swoje CV do przeglądu przez prawdziwych ekspertów - rekruterów, którzy robią to codziennie.


Współtwórz
Jakie są poziomy kariery w Intelliswift Software?

Otrzymuj Zweryfikowane Wynagrodzenia w swojej skrzynce

Zapisz się na zweryfikowane Architekt Rozwiązań oferty.Otrzymasz szczegółowy podział wynagrodzenia na adres email. Dowiedz się więcej

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA oraz Politykę Prywatności i Warunki Świadczenia Usług Google.

Najczęściej zadawane pytania

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Architekt Rozwiązań bei Intelliswift Software in United States liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von $247,800. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Intelliswift Software für die Position Architekt Rozwiązań in United States beträgt $174,300.

Wyróżnione oferty pracy

    Nie znaleziono wyróżnionych ofert pracy dla Intelliswift Software

Powiązane firmy

  • Facebook
  • Airbnb
  • Databricks
  • DoorDash
  • LinkedIn
  • Zobacz wszystkie firmy ➜

Inne zasoby