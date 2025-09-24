Katalog firm
Intelliswift Software
Pracujesz tutaj? Zarejestruj swoją firmę
    Levels FYI Logo
  • Pensje
  • Inżynier Oprogramowania

  • Wszystkie pensje Inżynier Oprogramowania

Intelliswift Software Inżynier Oprogramowania Pensje

Mediana pakietu rekompensaty Inżynier Oprogramowania in India w Intelliswift Software wynosi ₹495K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Intelliswift Software. Ostatnia aktualizacja: 9/24/2025

Mediana Pakietu
company icon
Intelliswift Software
Software Engineer
Pune, MH, India
Łącznie rocznie
₹495K
Poziom
Associate Software Engineer
Podstawa
₹485K
Stock (/yr)
₹0
Premia
₹10.2K
Lata w firmie
2 Lata
Lata doświadczenia
2 Lata
Jakie są poziomy kariery w Intelliswift Software?

₹13.98M

Zarabiaj Uczciwie, Nie Daj Się Wykorzystać

Wynegocjowaliśmy tysiące ofert i regularnie osiągamy podwyżki o ponad 30 tys. $ (czasem ponad 300 tys. $). Wynegocjuj swoją pensję lub swoje CV do przeglądu przez prawdziwych ekspertów - rekruterów, którzy robią to codziennie.

Najnowsze zgłoszenia pensji
DodajDodaj wynagrodzenieDodaj wynagrodzenie

Firma

Lokalizacja | Data

Nazwa poziomu

Tag

Lata doświadczenia

Łącznie / W firmie

Całkowite wynagrodzenie

Podstawa | Akcje (rok) | Premia
Nie znaleziono wynagrodzeń
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksportuj daneZobacz otwarte oferty
Wynagrodzenia stażowe

Współtwórz

Otrzymuj Zweryfikowane Wynagrodzenia w swojej skrzynce

Zapisz się na zweryfikowane Inżynier Oprogramowania oferty.Otrzymasz szczegółowy podział wynagrodzenia na adres email. Dowiedz się więcej

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA oraz Politykę Prywatności i Warunki Świadczenia Usług Google.

Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Inżynier Oprogramowania w Intelliswift Software in India wynosi rocznie ₹3,696,658. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Intelliswift Software dla stanowiska Inżynier Oprogramowania in India wynosi ₹484,669.

Wyróżnione oferty pracy

    Nie znaleziono wyróżnionych ofert pracy dla Intelliswift Software

Powiązane firmy

  • Facebook
  • Airbnb
  • Databricks
  • DoorDash
  • LinkedIn
  • Zobacz wszystkie firmy ➜

Inne zasoby